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Москомстройинвест напомнил о невозможности перевода апартаментов в жилье в нежилых зданиях

Москва
30 января, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Поменять функциональное назначение апартаментов можно только в тех случаях, если они куплены в составе жилого дома
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Застройщики, которые обещают гражданам перевести в жилье апартаменты, расположенные в нежилых зданиях, вводят покупателей в заблуждение. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Если апартаменты размещены в нежилом, например, в офисном или гостиничном помещениях, то поменять функциональное назначение апартаментов категорически невозможно, так как уже изначально нежилое здание строилось без учета норм экспертизы, инсоляции, пожарных проездов и всего прочего", - пояснил Тимофеев.

Он отметил, в Москве на сегодняшний день существует регламент перевода нежилых зданий в жилые и наоборот, который утвержден постановлением правительства столицы от 27. 10. 2015 № 692-ПП.

Так, поменять функциональное назначение апартаментов можно только в тех случаях, если они куплены в составе жилого дома.

"Однако и в данном случае положительное решение будет принято, только если апартаменты соответствуют всем установленным нормам СанПиНа, к которым относится, например, инсоляция. Тому свидетельствуют, хотя и немногочисленные, порядка 150 заявок в 2016 году, обращения граждан в правительство Москвы с просьбой перевести их апартаменты в жилые квартиры. Все эти граждане получили обоснованный отказ", - сказал председатель Москомстройинвеста.

Существует еще один вариант перевода нежилых помещений в жилые, когда коррективы в функциональное назначение здания вводятся на стадии проектирования, меняется градостроительная документация на весь объект. По словам Тимофеева, это единственный возможный вариант на этапе проектирования.

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