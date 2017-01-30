Москомстройинвест напомнил о невозможности перевода апартаментов в жилье в нежилых зданиях

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле "Зенит-Арены"Спорт 30 января, 12:35
Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн тТранспорт 30 января, 12:27
Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадалСпорт 30 января, 12:00
Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМСпорт 30 января, 11:49
Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 годСпорт 30 января, 11:42
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в МанчестереСпорт 30 января, 11:33
СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"Транспорт 30 января, 11:31
Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛСпорт 30 января, 11:24
Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"Спорт 30 января, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Застройщики, которые обещают гражданам перевести в жилье апартаменты, расположенные в нежилых зданиях, вводят покупателей в заблуждение. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
"Если апартаменты размещены в нежилом, например, в офисном или гостиничном помещениях, то поменять функциональное назначение апартаментов категорически невозможно, так как уже изначально нежилое здание строилось без учета норм экспертизы, инсоляции, пожарных проездов и всего прочего", - пояснил Тимофеев.
Он отметил, в Москве на сегодняшний день существует регламент перевода нежилых зданий в жилые и наоборот, который утвержден постановлением правительства столицы от 27. 10. 2015 № 692-ПП.
Так, поменять функциональное назначение апартаментов можно только в тех случаях, если они куплены в составе жилого дома.
"Однако и в данном случае положительное решение будет принято, только если апартаменты соответствуют всем установленным нормам СанПиНа, к которым относится, например, инсоляция. Тому свидетельствуют, хотя и немногочисленные, порядка 150 заявок в 2016 году, обращения граждан в правительство Москвы с просьбой перевести их апартаменты в жилые квартиры. Все эти граждане получили обоснованный отказ", - сказал председатель Москомстройинвеста.
Существует еще один вариант перевода нежилых помещений в жилые, когда коррективы в функциональное назначение здания вводятся на стадии проектирования, меняется градостроительная документация на весь объект. По словам Тимофеева, это единственный возможный вариант на этапе проектирования.