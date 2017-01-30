На строительство поликлиник в Москве до 2020 года выделят 233 млрд рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Москва выделит 233 млрд рублей на строительство медицинских учреждений до 2020 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Бюджетные расходы на возведение объектов здравоохранения до конца 2019 года вырастут по сравнению с предыдущим периодом почти вдвое. Это позволит построить 60 объектов здравоохранения, в том числе 32 поликлиники", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что финансирование увеличено для ускорения ввода важных медицинских учреждений в Новой Москве - больницы в поселке Коммунарка, двух поликлиник в городе Щербинка и поселке Птичное.

"Уже в этом году в Москве планируется построить 11 поликлиник на 5,3 тыс. посещений в смену, а в 2018 году - восемь почти на 4,9 тыс. посещений", - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что за это время завершится строительство медицинского кластера в Сколково, первой очереди крупного медицинского центра в Коммунарке и реконструкция Морозовской детской клинической больницы.

Ранее Хуснуллин сообщил о сохранении объемов финансирования по строительству всех социальных объектов в столице.