Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На строительство поликлиник в Москве до 2020 года выделят 233 млрд рублей

Москва
30 января, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В этом году планируется построить 11 поликлиник на 5,3 тыс. посещений в смену
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Москва выделит 233 млрд рублей на строительство медицинских учреждений до 2020 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Бюджетные расходы на возведение объектов здравоохранения до конца 2019 года вырастут по сравнению с предыдущим периодом почти вдвое. Это позволит построить 60 объектов здравоохранения, в том числе 32 поликлиники", - сказал Хуснуллин.

Смотрите также

Новый лечебный корпус Морозовской детской больницы сдадут в третьем квартале 2017 года

Он отметил, что финансирование увеличено для ускорения ввода важных медицинских учреждений в Новой Москве - больницы в поселке Коммунарка, двух поликлиник в городе Щербинка и поселке Птичное.

"Уже в этом году в Москве планируется построить 11 поликлиник на 5,3 тыс. посещений в смену, а в 2018 году - восемь почти на 4,9 тыс. посещений", - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что за это время завершится строительство медицинского кластера в Сколково, первой очереди крупного медицинского центра в Коммунарке и реконструкция Морозовской детской клинической больницы.

Ранее Хуснуллин сообщил о сохранении объемов финансирования по строительству всех социальных объектов в столице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
3
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама