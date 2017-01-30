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Все городские электронные услуги стали доступны на официальном портале мэра Москвы

Москва
30 января, 11:37 дата обновления: 30 января, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Новой регистрации пользователям столичного портала госуслуг не потребуется
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объединение порталов госуслуг Москвы и мэра Москвы завершено. Об этом сообщает департамент информационных технологий столицы в своем микроблоге в сети Twitter.

"Большой шаг к единому интернет-пространству Москвы! Все городские электронные услуги теперь на mos.ru", - говорится в сообщении.

Таким образом, официальный портал мэра Москвы интегрировал все услуги и сервисы, которые ранее предоставлял pgu.mos.ru. Повторной или новой регистрации пользователям столичного портала госуслуг не потребуется. Личные кабинеты будут сохранены, все логины и пароли останутся прежними. Для получения госуслуг в электронном виде на портале mos.ru необходимо перейти в раздел "Услуги и сервисы".

Как уточняется на портале мэра Москвы, на главной странице mos.ru расположена кнопка "Войти", нажав на которую пользователь сможет войти в систему или зарегистрироваться, если у него еще нет учетной записи. Регистрация пользователя позволяет получить единый доступ к информационным ресурсам города: городским услугам, порталам "Наш город", "Автокод" и "Московский паркинг".

После 30 января переход с портала госуслуг Москвы pgu.mos.ru на mos.ru будет автоматическим.

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