Полиция обнаружила в Москве склад с поддельными сигаретами на 1,5 млн рублей

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили на востоке Москвы склад с контрафактными сигаретами и пресекли их продажу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Восточному административному округу задержали двух подозреваемых в реализации контрафактной табачной продукции", - сказал собеседник агентства.
Установлено, что группой лиц по предварительному сговору была приобретена табачная продукция для дальнейшей реализации. Контрафактные сигареты, маркированные товарным знаком, хранились в складском помещении, расположенном на Амурской улице.
"Материальный ущерб, причиненный правообладателю, составил более 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнили в главке.
В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на установление каналов поступления и производства контрафактной табачной продукции.