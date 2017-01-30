Полиция обнаружила в Москве склад с поддельными сигаретами на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили на востоке Москвы склад с контрафактными сигаретами и пресекли их продажу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Восточному административному округу задержали двух подозреваемых в реализации контрафактной табачной продукции", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что группой лиц по предварительному сговору была приобретена табачная продукция для дальнейшей реализации. Контрафактные сигареты, маркированные товарным знаком, хранились в складском помещении, расположенном на Амурской улице.

"Материальный ущерб, причиненный правообладателю, составил более 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнили в главке.

В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на установление каналов поступления и производства контрафактной табачной продукции.