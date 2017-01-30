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Три человека погибли после столкновения автомобиля с поездом на переезде в Подмосковье

Москва
30 января, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Аварийно-восстановительные бригады работают на месте ДТП
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда привело к столкновению с локомотивом в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 09:45 мск на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Узуново - Богатищево рядом с остановочным пунктом "146 км", водитель легкового автомобиля Lada проигнорировал запрещающие для движения показатели действующей переездной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист локомотива подал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения привело к тому, что травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира автомобиля. Локомотивная бригада не пострадала.

"В результате ДТП нарушен габарит соседнего пути. На место на спецтехнике выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для ликвидации последствий аварии. Также на место отправлен вспомогательный локомотив для буксировки электровоза", - отметили в пресс-службе.

В связи с происшествием задержан пригородный поезд Кашира - Узуново, который продолжит движение после освобождения габарита пути. "Также прогнозируется задержка в отправлении электрички сообщением Узуново - Кашира. Столичные железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее убрать автомобиль и локомотив с пути", - отметили в пресс-службе.

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