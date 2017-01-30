Новая трасса с двумя мостами через Москву-реку появится на северо-западе столицы

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участок Северо-Западной хорды от Рублевского шоссе до проспекта Маршала Жукова будет готов до конца следующего года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Уже началось строительство участка хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе через Нижние Мневники, включая два моста через Москву-реку. Работы завершим до конца 2018 года", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что запуск этих объектов существенно разгрузит как Рублевское шоссе и проспект Маршала Жукова, так и дороги районного значения в районах Кунцево и Крылатское. Кроме этого, новая дорога свяжет другие строящиеся участки Северо-Западной хорды.
По словам Хуснуллина, уже в этом году планируется построить два участка Северо-Западной хорды - от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе и от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.
"В следующем году будет закончено строительство участка от Рублевского шоссе до Можайского через улицы Кубинка, Боженко и Толбухина. В целом строительные работы на хорде планируется завершить к 2019 году", - подчеркнул заммэра.
Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Длина трассы составит около 20 км, она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На этой магистрали появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.