Около 1,7 тыс. госслужащих в Москве пройдут проверку на детекторе лжи в 2017 году

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле "Зенит-Арены"Спорт 30 января, 12:35
Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн тТранспорт 30 января, 12:27
Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадалСпорт 30 января, 12:00
Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМСпорт 30 января, 11:49
Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 годСпорт 30 января, 11:42
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в МанчестереСпорт 30 января, 11:33
СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"Транспорт 30 января, 11:31
Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛСпорт 30 января, 11:24
Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"Спорт 30 января, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. госслужащим Москвы предстоит пройти проверку на полиграфе в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.
"Предстоит пройти проверку на детекторе лжи в 2017 году 1,7 тыс. госслужащим. В 2016 году проверку с применением полиграфа и анализатора "К-Фактор" прошли более 1,7 тыс. служащих Москвы", - сказали в пресс-службе.
"70% из 1,7 тыс. протестированных служащих работают в системе городских закупок. По результатам проверок только у 2% обследуемых выявлены коррупционные факторы риска. Годом ранее этот показатель составлял шесть процентов", - подчеркнул руководитель департамента Геннадий Дегтев.
Начиная с 2011 года проверку на детекторе лжи прошли свыше 6 тыс. госслужащих Москвы. "Почти 90% достигла доля служащих, попавших по итогам проверок в "зеленую" зону, исключающую возможность коррупционных рисков. В 2012 году этот показатель не превышал 55%. Проверки с применением полиграфа или речевого анализатора "К-Фактор" становятся одним из эффективных инструментов противодействия коррупционным проявлениям в сфере закупок в среде служащих, занятых, в том числе, в сфере городских закупок", - отметил Дегтев.
Чиновник сказал, что перечень тех категорий служащих, для которых обязательна проверка, может быть расширен. "Поскольку с 1 января 2017 года 70 ГУПов и казенных предприятий Москвы перевели свою закупочную деятельность под регулирование закона о контрактной системе, рекомендуем руководителям сделать процедуру проверки на полиграфе обязательной для сотрудников контрактных служб. Наряду с этим было бы целесообразно проведение тестов на полиграфе для тех, кто имеет отношение к реализации имущества через Единую торговую площадку Москвы", - пояснил он.
Дегтев напомнил, что с прошлого года в столице введены единые требования к проведению торгов в отношении имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы, закрепленного правом хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями и учреждениями города Москвы. Теперь все аукционы по продаже и аренде недвижимого имущества будут проходить на Единой торговой площадке города Москвы.