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Около 1,7 тыс. госслужащих в Москве пройдут проверку на детекторе лжи в 2017 году

Москва
30 января, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В 2016 году проверку с применением полиграфа и анализатора "К-Фактор" прошли более 1,7 тыс. служащих, только у 2% обследуемых были выявлены коррупционные факторы риска
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. госслужащим Москвы предстоит пройти проверку на полиграфе в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Предстоит пройти проверку на детекторе лжи в 2017 году 1,7 тыс. госслужащим. В 2016 году проверку с применением полиграфа и анализатора "К-Фактор" прошли более 1,7 тыс. служащих Москвы", - сказали в пресс-службе.

"70% из 1,7 тыс. протестированных служащих работают в системе городских закупок. По результатам проверок только у 2% обследуемых выявлены коррупционные факторы риска. Годом ранее этот показатель составлял шесть процентов", - подчеркнул руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Начиная с 2011 года проверку на детекторе лжи прошли свыше 6 тыс. госслужащих Москвы. "Почти 90% достигла доля служащих, попавших по итогам проверок в "зеленую" зону, исключающую возможность коррупционных рисков. В 2012 году этот показатель не превышал 55%. Проверки с применением полиграфа или речевого анализатора "К-Фактор" становятся одним из эффективных инструментов противодействия коррупционным проявлениям в сфере закупок в среде служащих, занятых, в том числе, в сфере городских закупок", - отметил Дегтев.

Чиновник сказал, что перечень тех категорий служащих, для которых обязательна проверка, может быть расширен. "Поскольку с 1 января 2017 года 70 ГУПов и казенных предприятий Москвы перевели свою закупочную деятельность под регулирование закона о контрактной системе, рекомендуем руководителям сделать процедуру проверки на полиграфе обязательной для сотрудников контрактных служб. Наряду с этим было бы целесообразно проведение тестов на полиграфе для тех, кто имеет отношение к реализации имущества через Единую торговую площадку Москвы", - пояснил он.

Дегтев напомнил, что с прошлого года в столице введены единые требования к проведению торгов в отношении имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы, закрепленного правом хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями и учреждениями города Москвы. Теперь все аукционы по продаже и аренде недвижимого имущества будут проходить на Единой торговой площадке города Москвы.

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