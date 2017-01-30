Электрички на Павелецком направлении МЖД входят в график после ДТП на переезде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Железнодорожники ликвидировали последствия утреннего дорожно-транспортного происшествия на перегоне Узуново - Богатищево Павелецкого направления МЖД. Движение электричек, которое было нарушено из-за аварии, постепенно входит в график, сообщили в пресс- службе Московской железной дороги (МЖД).

"Аварийно-восстановительные бригады железнодорожников устранили последствия ДТП на перегоне Узуново - Богатищево, которое произошло сегодня утром в результате нарушения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - сказали в пресс-службе.

"В 11:27 мск с помощью спецтехники железнодорожники убрали автомобиль с пути и в 11:32 мск после обследования железнодорожного полотна открыли второй главный путь для движения поездов, после чего вспомогательным локомотивом отбуксировали электровоз и в 12:02 мск открыли первый главный путь", - уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП были задержаны четыре пригородных поезда: сообщением Кашира - Узуново и сообщением Узуново - Кашира, Узуново - Павелец, Узуново - Рязань, а также пассажирский поезд № 16 сообщением Волгоград - Москва. Компания-перевозчик ОАО "ЦППК" для перевозки пассажиров организовала компенсационный автобус из Узуново в Каширу.