Электрички на Павелецком направлении МЖД входят в график после ДТП на переезде

Мутко: биатлонисты и фигуристы дали повод для гордости за российский спортСпорт 30 января, 13:49
Преступления в Канаде с использованием огнестрельного оружия. ДосьеБиографии и справки 30 января, 13:49
Скончался основатель японской компании, выпустившей видеоигру Pac-ManОбщество 30 января, 13:40
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в КиевеМеждународная панорама 30 января, 13:36
Нидерланды направят РФ новый запрос для уточнения данных с радаров о крушении BoeingПроисшествия 30 января, 13:28
Россияне завоевали девять медалей в первый день УниверсиадыСпорт 30 января, 13:27
Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. вырос на 0,2%, до 159,96 млн человекТранспорт 30 января, 13:27
Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреляСпорт 30 января, 13:07
Россиянин Сатыбалдиев 25 февраля в Париже проведет бой с бывшим соперником КовалеваСпорт 30 января, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Железнодорожники ликвидировали последствия утреннего дорожно-транспортного происшествия на перегоне Узуново - Богатищево Павелецкого направления МЖД. Движение электричек, которое было нарушено из-за аварии, постепенно входит в график, сообщили в пресс- службе Московской железной дороги (МЖД).
"Аварийно-восстановительные бригады железнодорожников устранили последствия ДТП на перегоне Узуново - Богатищево, которое произошло сегодня утром в результате нарушения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - сказали в пресс-службе.
"В 11:27 мск с помощью спецтехники железнодорожники убрали автомобиль с пути и в 11:32 мск после обследования железнодорожного полотна открыли второй главный путь для движения поездов, после чего вспомогательным локомотивом отбуксировали электровоз и в 12:02 мск открыли первый главный путь", - уточнили в пресс-службе.
В результате ДТП были задержаны четыре пригородных поезда: сообщением Кашира - Узуново и сообщением Узуново - Кашира, Узуново - Павелец, Узуново - Рязань, а также пассажирский поезд № 16 сообщением Волгоград - Москва. Компания-перевозчик ОАО "ЦППК" для перевозки пассажиров организовала компенсационный автобус из Узуново в Каширу.