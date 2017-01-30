Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электрички на Павелецком направлении МЖД входят в график после ДТП на переезде

Москва
30 января, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Первый главный путь открыли 12:02 мск
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Железнодорожники ликвидировали последствия утреннего дорожно-транспортного происшествия на перегоне Узуново - Богатищево Павелецкого направления МЖД. Движение электричек, которое было нарушено из-за аварии, постепенно входит в график, сообщили в пресс- службе Московской железной дороги (МЖД).

"Аварийно-восстановительные бригады железнодорожников устранили последствия ДТП на перегоне Узуново - Богатищево, которое произошло сегодня утром в результате нарушения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также

Три человека погибли после столкновения автомобиля с поездом на переезде в Подмосковье

"В 11:27 мск с помощью спецтехники железнодорожники убрали автомобиль с пути и в 11:32 мск после обследования железнодорожного полотна открыли второй главный путь для движения поездов, после чего вспомогательным локомотивом отбуксировали электровоз и в 12:02 мск открыли первый главный путь", - уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП были задержаны четыре пригородных поезда: сообщением Кашира - Узуново и сообщением Узуново - Кашира, Узуново - Павелец, Узуново - Рязань, а также пассажирский поезд № 16 сообщением Волгоград - Москва. Компания-перевозчик ОАО "ЦППК" для перевозки пассажиров организовала компенсационный автобус из Узуново в Каширу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые социальные гарантии
6
Навального и Офицерова 1 февраля принудительно доставят в суд Кирова
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама