Москвичи чаще всего жаловались на строителей в 2016 году из-за шума

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор обнародовал итоги собственной горячей линии за 2016 год, наиболее частыми из всех были жалобы москвичей на шум от стройки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Всего в службу горячей линии Комитета государственного строительного надзора города Москвы в 2016 году поступило 6299 звонков. В 282 случаях граждане требовали выезда инспектора непосредственно на место, еще по 6017 обращениям дана разъяснительная и справочная информация", - отметил представитель пресс-службы.

"Из 282 обращений наибольшее количество звонков поступило по вопросам влияния строительства на быт жителей соседних домов и шум от стройки - 148 обращений; по вопросам законности строительства объектов москвичи обращались 86 раз, в 22 случаях они беспокоились о влиянии строительства на соседние дома. О нарушениях при организации строительных работ поступило 11 жалоб", - добавил он.

По словам представителя пресс-службы, больше всего жалоб и обращений поступило из Южного административного округа - 62. Жители Западного округа жаловались 55 раз, Центрального - 30, Северного округа - 27, Юго-Западного - 26, Северо-Восточного - 22.

"Каждый звонок, жалоба, претензия рассматриваются самым тщательным образом. Специалистами Мосгосстройнадзора в установленные сроки по всем обращениям граждан даны исчерпывающие ответы как письменно, так и устно", - отметил представитель пресс-службы.