Подмосковная Госжилинспекция первой в России начала оценивать энергоэффективность жилья

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госжилинспекция Московской области первой в России начала присваивать многоквартирным домам класс энергетической эффективности. Об этом журналистам сообщил глава надзорного ведомства Вадим Соков.
"Класс энергетической эффективности уже присвоен 14 многоквартирным домам в городских округах Балашиха, Звенигород, Красногорск, Люберцы, Подольск, а также Ступинском муниципальном районе", - сказал Соков.
"Класс "С" (повышенный) присвоен домам № 4 и 6 по Суворовской улице в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск, домам № 37 по Первомайской улице и № 43 по проспекту Победы в Ступино, дому № 4Б по Профсоюзной улице в Подольске, дому № 11А по улице Чехова в Звенигороде, дому № 8/7 по Комсомольскому проспекту в Люберцах", - пояснил Соков.
Он добавил, что класс "F" (низкий) получил дом № 15 по улице Адмирала Нахимова в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. "Его энергоэффективность была переквалифицирована с класса "D" (нормальный) на класс "F", - пояснил Соков.
"Определение класса энергоэффективности многоквартирного дома необходимо для конкретизации мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в каждом конкретном доме. Федеральное законодательство возлагает данную обязанность на органы государственного жилищного надзора", - отметил он.