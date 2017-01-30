Суд не нашел нарушения миграционного законодательства в действиях раввина Херсонски

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы прекратил административное производство по делу консультанта религиозной организации "Московская Марьинорощинская еврейская община" раввина Йосефа Херсонски. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Сегодня суд прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения производство по делу в отношении Херсонски", - сказала она.

Раввин был задержан 27 января по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ").