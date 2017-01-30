Царскую Масленицу отметят в Измайлове в Москве с 20 по 26 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Широкие масленичные гуляния, посвященные проводам зимы, пройдут в Москве с 20 по 26 февраля в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово". Об этом сообщили в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса.

"Царская Масленица в Измайлове обещает стать самой большой и традиционной Масленицей Москвы уже потому, что длиться она будет целую неделю с соблюдением всех народных канонов, а завершится 25-26 февраля громкими проводами зимы, настоящей Царской Масленицей, на которую съедутся артисты и ремесленники со всей России", - отметили в пресс-службе.

"Встреча", "Заигрыши", "Лакомка" и "Мужская Масленица"

20 февраля, в первый день масленичной недели ремесленники и скоморохи на главной площади Измайловского кремля из соломы и цветных лоскутков соорудят нарядное чучело Масленицы, которое посадят в телегу, запряженную лошадью, и повезут красоваться по улицам Восточного округа Москвы. По пути повозка с Масленицей будет останавливаться в значимых местах округа - здесь будут разыгрывать подарочные билеты на праздник в Измайловском кремле, 25-26 февраля.

Второй день Царской Масленицы пройдет в зимних забавах. На территории кремля откроются снежный лабиринт и ледяная горка, дети смогут слепить снежную фигуру. В 16:00 мск в Живом музее народных искусств пройдет бесплатный мастер-класс по созданию тряпичных чучел Масленицы.

22 февраля, в третий день - "Лакомка" - измайловская "теща" ждет в гости молодых хозяюшек и дорогих зятьев. Всех желающих она обучит старинным рецептам выпечки блинов. В 15:00 мск в Доме хлеба состоится бесплатный мастер-класс по выпечке горчичных, пшеничных и "заварных" блинчиков.

День четвертый - "Мужская масленица", совпадающая в этом году с Днем защитника Отечества. В полдень на главной площади состоятся кулачные бои, в которых смогут принять участие все желающие. Попробовать богатырскую силу можно будет и в кузнечном деле. Кузнецы предложат добрым молодцам выковать на счастье подкову или большой сувенирный гвоздь.

Музеи Измайловского кремля поддержат мужскую Масленицу своими мастер-классами. Так, в музее Флота пройдут мастер-классы по вязанию морских узлов, а в музее хлеба в 14:30 и в 16:30 мск состоятся две бесплатные экскурсии "Хлеб войны". Вечером в 17:00 мск в Боярском зале пойдет опера Николая Римского-Корсакова "Снегурочка", адаптированная для детей.

"Тещины вечерки", "Царская Масленица" и "Проводы"

24 февраля, в день пятый - "Тещины вечерки" - в 16:30 мск в Боярском зале артисты фольклорного жанра и мастера музея народных искусств кремля проведут традиционные "Вечерки" для всех желающих. Ряженые и скоморохи будут веселить гостей заводными играми и русскими напевами, а также обучать всех желающих русским народным танцам.

25 и 26 февраля посетителей ждут "Царская масленица" и "Проводы". Два последних дня Царской Масленицы в Измайлове будут самыми шумными, яркими и разгульными. Они пройдут под песни, пляски и выступления артистов фольклорных коллективов.

На государевом дворе кремля царские повара устроят показательные выступления и кулинарный поединок за звание измайловского блинопека. Не обойдутся гуляния и без медвежьих забав, высоких масленичных столбов, кулачных боев и розыгрышей подарков. Завершатся проводы зимы ярким костром, на котором сожгут чучело Масленицы вместе со всеми хворями и невзгодами уходящей зимы.

Праздник Масленицы также отметят в московских парках. Кроме того, в городе с 17 по 26 февраля пройдет фестиваль "Московская масленица", которая входит в цикл уличных мероприятий "Московские сезоны".

На восьми площадках в центре столицы развернутся традиционные масленичные гуляния. К участию в этом фестивале приглашаются предприятия и организации народно-художественных промыслов, ремесел с соответствующими тематике фестиваля изделиями, фермерские хозяйства, производители молочной продукции, мясных и рыбных деликатесов, а также кондитерские фабрики.