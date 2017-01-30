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Эксперт: Москва нуждается в молодых реставраторах с инновационными идеями

Москва
30 января, 18:05 UTC+3
Департамент культурного наследия заинтересован в популяризации в обществе профессии реставратора и привлечении молодых специалистов в эту важную отрасль, отметил эксперт
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Москва нуждается в молодых реставраторах, которые привнесут инновационные идеи в реставрационное дело. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, выступая на открытии первого Всероссийского конгресса молодых реставраторов.

"На сегодняшний день в реставрационном проектировании в городе находится более 300 объектов. Мы понимаем, как важно привлекать к восстановлению архитектурных памятников молодых специалистов. Москве нужны яркие молодые кадры, которые не просто помогут чиновникам ответить на вопросы, как приспособить исторические здания, включить их в городскую жизнь, но и привнесут инновационные идеи и подходы. Департамент культурного наследия заинтересован в популяризации в обществе профессии реставратора и привлечении молодых специалистов в эту важную отрасль", - сказал Емельянов.

По его словам, ведомство "плотно работает с профильными колледжами и вузами, в том числе с МАРХИ". "Специалисты Мосгорнаследия регулярно читают лекции в учебных заведениях. В прошлом году в ежегодном конкурсе на лучшие реставрационные проекты "Московская реставрация" мы ввели новую номинацию, которая отмечает успехи именно начинающих реставраторов", - добавил он.

Первый Всероссийского конгресса молодых реставраторов собрал в Центральном доме архитектора в Москве более ста специалистов из 18 вузов и колледжей России и Беларуси, в том числе из Иркутска, Новосибирска, Томска, Минска, Вологды, Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Суздаля, Астрахани, Воронежа, Набережных Челнов и Минска.

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