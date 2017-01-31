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Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится на неделю

Москва
31 января, 9:56 UTC+3
Расписание будет изменено в связи с ремонтными работами
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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Расписание движения нескольких электричек, выполняющих рейсы ночью и ранним утром, изменится с предстоящей ночи по 6 февраля на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"Это связано с тем, что в районе платформы Фрезер столичные железнодорожники разберут временные пролетные строения моста, которые возводились для строительства нового подземного пешеходного перехода, улучшившего транспортную связь между радиальным направлением железной дороги и Московским центральным кольцом", - пояснили в пресс-службе.

Ремонтные работы будут проводиться в ночь с 31 января на 1 февраля с 20:50 мск до 04:50, со 2 на 3 февраля с 20:50 до 04:30 мск и с 5 на 6 февраля с 21:00 до 05:10 мск. Технологические "окна" специально назначены преимущественно на ночной период, чтобы минимизировать влияние на график пригородных электропоездов, совершающих рейсы в "часы пик".

Железнодорожники обращают внимание пассажиров на то, что в связи с ремонтными работами с 31 января по 3 февраля на участке Москва-Раменское будут выведены из расписания четыре ночных экспресса отправлением из Москвы в 22:00 и 23:00 мск и из Раменского - в 21:00 и 22:00 мск. 

"Со 2 по 6 февраля (кроме 4 февраля) у некоторых пригородных поездов Казанского направления, курсирующих ночью и ранним утром, изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек выполнят укороченные рейсы", - отметили в пресс-службе.

Железнодорожники проводят работу, направленную на улучшение интеграции радиальных направлений Московской железной дороги и Московского центрального кольца. В конце 2016 года на платформе Фрезер Казанского направления МЖД был построен новый подземный пешеходный переход, с помощью которого стало комфортнее осуществлять пересадку с электричек на МЦК и наоборот.

Раньше в этом месте был наземный пешеходный переход, а появление пешеходного тоннеля исключило выход людей при пересечении железной дороги в зону движения поездов.

На этом участке были возведены пролетные строения моста, по которому временно проложили железнодорожные пути. Это позволило вести работы по сооружению пешеходного тоннеля, не останавливая движение поездов.  Заключительным этапом строительства станет демонтаж временного моста, восстановление балластного слоя и прокладка путей. Кроме того, на финальной стадии находятся отделочные работы подземного перехода.

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