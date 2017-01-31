Москвичи выбрали жар-птицу символом выпускного-2017 на Воробьевых горах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москвичи выбрали жар-птицу символом выпускного-2017, который пройдет 23 июня во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Таковы результаты голосования, представленные на соответствующей странице мобильного приложения проекта "Активный гражданин".

"На вопрос "как вы считаете, какое изображение необходимо сделать символом выпускного на Воробьевых горах?" за жар-птицу, символ мечтаний молодежи, высказались 37% участников голосования, за дерево желаний, символ экологически чистого будущего, - 21%, за звезды над Воробьевыми, символ путеводной звезды для молодежи, - 19%", - говорится в сообщении.

Летучий корабль, символ устремленности в будущее, получил 8% голосов. 12% выбрали ответ "ничего из выше перечисленного". Еще 4% затруднились с ответом.

Голосование прошло с 11 по 28 января 2017 года. В нем приняли участие более 133 тыс. человек.

Общегородской выпускной в 2017 году пройдет в Москве не только в Парке Горького, но и на двух других площадках - в Зеленограде и Дворце пионеров на Воробьевых горах.