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Москвичи выбрали жар-птицу символом выпускного-2017 на Воробьевых горах

Москва
31 января, 10:10 UTC+3
Голосование проходило с 11 по 28 января
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москвичи выбрали жар-птицу символом выпускного-2017, который пройдет 23 июня во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Таковы результаты голосования, представленные на соответствующей странице мобильного приложения проекта "Активный гражданин".

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"На вопрос "как вы считаете, какое изображение необходимо сделать символом выпускного на Воробьевых горах?" за жар-птицу, символ мечтаний молодежи, высказались 37% участников голосования, за дерево желаний, символ экологически чистого будущего, - 21%, за звезды над Воробьевыми, символ путеводной звезды для молодежи, - 19%", - говорится в сообщении.

Летучий корабль, символ устремленности в будущее, получил 8% голосов. 12% выбрали ответ "ничего из выше перечисленного". Еще 4% затруднились с ответом.

Голосование прошло с 11 по 28 января 2017 года. В нем приняли участие более 133 тыс. человек.

Общегородской выпускной в 2017 году пройдет в Москве не только в Парке Горького, но и на двух других площадках - в Зеленограде и Дворце пионеров на Воробьевых горах.

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