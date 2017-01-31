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На портале мэра Москвы зафиксированы кратковременные проблемы с авторизацией

Москва
31 января, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
С 30 января на официальном портале мэра Москвы стали доступны все услуги и сервисы, которые ранее предоставлял столичный портал госуслуг
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кратковременные проблемы с авторизацией наблюдаются в настоящий момент на официальном портале мэра Москвы mos.ru. Об этом сегодня сообщает департамент информационных технологий Москвы в своем микроблоге в сети Twitter.

"На mos.ru наблюдаются кратковременные проблемы с авторизацией. При необходимости рекомендуем воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги Москвы", - говорится в сообщении.

С 30 января на официальном портале мэра Москвы стали доступны все услуги и сервисы, которые ранее предоставлял столичный портал госуслуг pgu.mos.ru. Переход с портала госуслуг Москвы pgu.mos.ru на mos.ru автоматический.

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