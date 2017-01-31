КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Подмосковье входит в пятерку регионов-лидеров по объему инвестиций - в прошлом году инвесторы вложили в региональную экономику почти 700 млрд рублей. Об этом в ходе ежегодного обращения к жителям региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы входим в пятерку регионов России по вложениям в основной капитал. За прошлый год инвестиции в экономику области составили почти 700 млрд рублей, но для развития территорий нам нужно больше. Хочу еще раз сказать: инвесторы, добро пожаловать в Подмосковье", - отметил Воробьев.

"Эксперты дают нам 2-е место в стране по инвестиционной привлекательности. Ведущие компании мира расширяют свое производство в Московской области. За три года в Подмосковье инвестировали 53 компании из 15 стран", - добавил он.

В тройке лидеров по ВРП

Также Воробьев отметил, что валовый региональный продукт (ВРП) Московской области на данный момент составляет около 3 трлн рублей. "Сегодня Подмосковье в тройке лидеров по валовому региональному продукту. Три триллиона рублей, а у нашего соседа - 13, это при том, что разделяет нас только МКАД. По доходам на душу населения мы на 15-м месте в стране", - сказал Воробьев. "В трудное время нам удалось сохранить рост. За год промышленность прибавила почти 14%, доходы консолидированного бюджета выросли на 9%, - мы получили дополнительно 44 млрд", - добавил глава региона. Он поблагодарил крупные российские компании за вклад в экономику области. "Но перед нами стоит задача каждый год прибавлять. "Наша цель - триллион", - подчеркнул Воробьев. "Конечно, сам по себе из воздуха триллион не появится. Только благоприятный деловой климат, лучшие условия для бизнеса позволят нам достичь этого результата", - отметил он. "Наш приоритет - экономика и инвестиции" Приоритетными задачами подмосковных властей являются укрепление экономики и привлечение инвестиций, сообщил губернатор. "Каждый регион и каждый человек хочет жить богато. Именно поэтому наш приоритет - экономика и инвестиции", - сказал Воробьев. Он отметил, что перед регионом стоит задача каждый год увеличивать областной бюджет. "Только благоприятный деловой климат, лучшие условия для бизнеса позволят нам достичь этого результата", - отметил Воробьев. Ежегодное послание губернатора к жителям Московской области в этом году проходит в пятый раз. В 2014 году был принят закон, согласно которому обращение к жителям с отчетом о проделанной работе стало частью обязанностей главы региона.