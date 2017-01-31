Губернатор: Подмосковье должно войти в пятерку региональных лидеров

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Подмосковье должно войти в пятерку лидеров среди регионов России, особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности и здоровья, образования, экологии, качеству дорог и сферы ЖКХ, а также эффективному государственному управлению и благоприятному инвестклимату. Об этом сообщил в ходе ежегодного обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Подмосковье должно войти в пятерку лучших по всем ключевым направлениям жизни человека. Безопасность и здоровье, образование и экология, дороги и качество ЖКХ, эффективное государственное управление и благоприятный инвестклимат", - сказал Воробьев.

Он отметил, что Московская область - это второй по численности регион страны, в котором проживает около 7,4 млн жителей. Каждый год их число увеличивается почти на 100 тысяч. Летом здесь живет минимум два миллиона дачников из Москвы. Прибавляется по 100 тысяч автомобилей.

"На все эти изменения мы должны вовремя реагировать. Каждый на своем уровне принимать эффективные управленческие решения. Конечно, мы понимаем - есть направления, где мы еще далеко не чемпионы, но есть и очевидные успехи, они вдохновляют нас на движение вперед", - отметил Воробьев.

Ежегодное послание губернатора к жителям Московской области в этом году проходит в пятый раз. В 2014 году был принят закон, согласно которому обращение к жителям с отчетом о проделанной работе стало частью обязанностей губернатора.