Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 60 жалоб на запахи из кальянных отправили москвичи в Роспотребнадзор в 2016 году

Москва
31 января, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Жильцы жаловались на то, что в организациях общественного питания, в кальянных в жилых домах допускается курение кальяна с применением курительных смесей с содержанием табака, что запрещено законом
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора получило более 60 обращений от жителей многоквартирных домов на работу кальянных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В 2015 году в управление поступило 42 обращения граждан по вопросу беспокойства жителей из-за устройства кальянных в жилых домах, в 2016 году - 61 обращение. Основными нарушениями, напрямую связанными с ухудшением условий проживания жителей, является отсутствие в кальянных автономной герметичной системы вентиляции, следствием чего может явиться проникновение запахов при курении в квартиры дома", - уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, жильцы жаловались на то, что в организациях общественного питания, в кальянных в жилых домах в нарушение "антитабачного" закона допускается курение кальяна с применением курительных смесей с содержанием табака.

"По результатам проведенных проверок за грубые нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу для здоровья граждан, выявленные в кальянных, в 2015 году приостановлена деятельность двух кальянных, в 2016 году - четырех, из них две прекратили деятельность в связи с неустранимыми нарушениями, выявленными в ходе проверки", - отметили в пресс-службе.

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафных санкций составила более 1,1 млн. рублей. По результатам проверок кальянных в 2016 году изъято из оборота, арестовано, а в дальнейшем конфисковано по решению суда около 10 кг курительных смесей, содержащих, согласно маркировке, никотин без акцизных марок, без информации на русском языке и без сопроводительной документации.

Согласно действующему закону, плановые проверки кальянных не проводятся. Основанием для проведения внеплановых проверок являются обоснованные обращения граждан, а в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, то есть когда в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства, проверки проводятся после согласования с прокуратурой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале
6
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
7
НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моря
Темы дня
Реклама