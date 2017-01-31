Более 60 жалоб на запахи из кальянных отправили москвичи в Роспотребнадзор в 2016 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора получило более 60 обращений от жителей многоквартирных домов на работу кальянных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В 2015 году в управление поступило 42 обращения граждан по вопросу беспокойства жителей из-за устройства кальянных в жилых домах, в 2016 году - 61 обращение. Основными нарушениями, напрямую связанными с ухудшением условий проживания жителей, является отсутствие в кальянных автономной герметичной системы вентиляции, следствием чего может явиться проникновение запахов при курении в квартиры дома", - уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, жильцы жаловались на то, что в организациях общественного питания, в кальянных в жилых домах в нарушение "антитабачного" закона допускается курение кальяна с применением курительных смесей с содержанием табака.

"По результатам проведенных проверок за грубые нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу для здоровья граждан, выявленные в кальянных, в 2015 году приостановлена деятельность двух кальянных, в 2016 году - четырех, из них две прекратили деятельность в связи с неустранимыми нарушениями, выявленными в ходе проверки", - отметили в пресс-службе.

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафных санкций составила более 1,1 млн. рублей. По результатам проверок кальянных в 2016 году изъято из оборота, арестовано, а в дальнейшем конфисковано по решению суда около 10 кг курительных смесей, содержащих, согласно маркировке, никотин без акцизных марок, без информации на русском языке и без сопроводительной документации.

Согласно действующему закону, плановые проверки кальянных не проводятся. Основанием для проведения внеплановых проверок являются обоснованные обращения граждан, а в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, то есть когда в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства, проверки проводятся после согласования с прокуратурой.