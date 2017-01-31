Вторая смена в школах Подмосковья будет упразднена к 2020 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал ликвидировать занятия во вторую смену в школах региона. Об этом он сообщил в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

"Сейчас жизнь ставит нам другой приоритет - форсированное строительство школ. В 2017 их будет 27. Стратегическая цель - ликвидация второй смены. Ежегодно помогаем в этом 10 тысячам ребятишек", - отметил Воробьев.

"По-прежнему самая тяжелая ситуация у нас в Ивантеевке, Лыткарине, Котельниках и Волоколамском районе. Задача на этот год снизить долю учащихся во вторую смену до 5%, а к 2020 году почти полностью решить эту проблему", - добавил он.

Ежегодное послание губернатора к жителям Московской области в этом году проходит в пятый раз. В 2014 году был принят закон, согласно которому обращение к жителям с отчетом о проделанной работе стало частью обязанностей губернатора.