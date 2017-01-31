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Проблемы с авторизацией на портале мэра Москвы устранены

Москва
31 января, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ведомство рекомендовало пользоваться в случае необходимости мобильным приложением "Госуслуги Москвы"
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Проблемы с авторизацией на официальном портале мэра Москвы mos.ru устранены. Об этом во вторник сообщает департамент информационных технологий Москвы в своем микроблоге в сети Twitter.

"Проблемы с авторизацией на портале mos.ru устранены", - говорится в сообщении.

Ранее департамент сообщил о проблемах с авторизацией на портале. Ведомство рекомендовало пользоваться в случае необходимости мобильным приложением "Госуслуги Москвы".

С 30 января на официальном портале мэра Москвы стали доступны все услуги и сервисы, которые ранее предоставлял столичный портал госуслуг pgu.mos.ru. Переход с портала госуслуг Москвы pgu.mos.ru на mos.ru автоматический.

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