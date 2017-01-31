Суд в Москве признал сотрудников фитнес-клуба виновными в гибели мальчика

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Суд в Москве вынес обвинительный приговор двум сотрудникам фитнес-клуба, где мальчик утонул на тренировке по плаванию. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гендиректору спортивного клуба Сергею Рощупкину и управляющей Ирине Тер-Акопян. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила она.

По версии следствия, 3 декабря 2015 года в фитнес-клубе на Красноармейской улице после завершения занятий по плаванию тренер оставил в бассейне 9-летнего мальчика без присмотра, ребенок утонул.

В ходе расследования были проведены медицинская, строительно-технические и правовые судебные экспертизы, которые установили вину руководителей клуба.

"Следствием изучены должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, правила поведения в водной зоне акватории бассейна клуба, в результате чего установлено, что обязательные нормативы сотрудниками не выполнялись, что привело к трагедии", - отметила Иванова.

В ходе следствия обвиняемые возместили моральный вред матери ребенка в размере 7 млн рублей.

Суд приговорил Сергея Рощупкина и Ирину Тер-Акопян к одному году лишения свободы условно каждого.

Тренер по плаванию Егор Бортников скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.