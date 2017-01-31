Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве признал сотрудников фитнес-клуба виновными в гибели мальчика

Москва
31 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
В ходе следствия обвиняемые возместили моральный вред матери ребенка в размере 7 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Суд в Москве вынес обвинительный приговор двум сотрудникам фитнес-клуба, где мальчик утонул на тренировке по плаванию. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гендиректору спортивного клуба Сергею Рощупкину и управляющей Ирине Тер-Акопян. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила она.

По версии следствия, 3 декабря 2015 года в фитнес-клубе на Красноармейской улице после завершения занятий по плаванию тренер оставил в бассейне 9-летнего мальчика без присмотра, ребенок утонул.

В ходе расследования были проведены медицинская, строительно-технические и правовые судебные экспертизы, которые установили вину руководителей клуба.

"Следствием изучены должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, правила поведения в водной зоне акватории бассейна клуба, в результате чего установлено, что обязательные нормативы сотрудниками не выполнялись, что привело к трагедии", - отметила Иванова.

В ходе следствия обвиняемые возместили моральный вред матери ребенка в размере 7 млн рублей.

Суд приговорил Сергея Рощупкина и Ирину Тер-Акопян к одному году лишения свободы условно каждого.

Тренер по плаванию Егор Бортников скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале
6
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
7
НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моря
Темы дня
Реклама