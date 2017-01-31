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Пешеходная зона появится у стен Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье

Москва
31 января, 14:37 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 31, января. /ТАСС
Троице-Сергиеву Лавру посещает почти два миллиона человек в год
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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Строительство автодороги "Западный обход Сергиева Посада" позволит сделать проспект Красной Армии пешеходным в пределах исторического центра города. Об этом в ходе ежегодного обращения к жителям региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Одно из ключевых направлений - дорожное строительство. Мы обещали построить два десятка самых проблемных железнодорожных переездов, уже готовы 15. Построено 28 дорог, Южный обход Подольска, обход поселка Авиационный, подъезды к Жуковскому, Раменкам, Егорьевску и другим населенным пунктам", - сказал Воробьев. "А строительство автодороги "Западный обход Сергиева Посада" позволит сделать проспект Красной Армии пешеходным в пределах исторического центра города", - добавил он.

Таким образом, отметил губернатор, крупнейший центр религиозного туризма и паломничества получит новую возможность для своего развития. Как сообщалось ранее в год Троице-Сергиеву лавру посещает почти два миллиона человек.

Депутат Госдумы, экс-глава Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов в беседе с корр. ТАСС отметил, что появление пешеходной зоны "возможно на горизонте 2-3 лет". "Около 200 га вокруг Троице-Сергиевой лавры может стать пешеходными. Мы проектируем не только автодорогу "Западный обход", но и проводим реконструкцию нескольких улиц в восточной части города, для того, чтобы всем жителям города стало удобно", - отметил Пахомов.

"Проспект Красной Армии, вероятно, не станет полностью пешеходным. Там, вероятно, оставят какой-то общественный транспорт, поскольку это центральная магистраль города, но дорога будет только для общественного транспорта, хотя окончательно о решения по нему еще не принято", - добавил он.

Ежегодное послание губернатора к жителям Московской области в этом году проходит в пятый раз. В 2014 году был принят закон, согласно которому обращение к жителям с отчетом о проделанной работе стало частью обязанностей губернатора.

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