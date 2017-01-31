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Ростуризм: регионы РФ должны использовать опыт Москвы в развитии событийного туризма

Москва
31 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Глава организации Олег Сафонов подчеркнул, что "столичные фестивали стали визитной карточкой города, они ежегодно привлекают миллионы туристов"
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Опыт Москвы в развитии событийного туризма должен быть использован в регионах РФ, заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Москва, по нашему мнению, выступает образцом успешного развития событийного туризма, и ее уникальный опыт может и должен быть использован в других регионах страны", - сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что "столичные фестивали стали визитной карточкой города, они ежегодно привлекают миллионы туристов". По словам главы Ростуризма, хороший пример - это фестиваль "Путешествие в Рождество", который привлекает российских и иностранных туристов.

"Красочная иллюминация, различные мастер-классы, арт- объекты - все это безусловно делает Москву одним из самых популярных направлений внутреннего и въездного туризма в России", - сказал Сафонов.

Он также отметил, что "если раньше столичные жители уезжали за пределы столицы в праздники, то в настоящее время никто не уезжает, а, наоборот, москвичи приглашают из регионов родственников и друзей посетить в Москву".

"Мы видим, что в последнее время все больше внимания уделяется созданию в Москве комфортной туристской среды, постоянно расширяется ассортимент туристических программ и маршрутов, благоустраиваются территории. Конечно, все это положительно отражается на привлечении туристов в город", - добавил Сафонов.

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