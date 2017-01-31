Стоимость суток в московской гостинице начинается от 1 тыс. рублей

Глава UFC Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи завершила карьеруСпорт 31 января, 17:25
Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"Спорт 31 января, 16:55
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткойПроисшествия 31 января, 16:52
Третьяковка продлевает выставку из Музеев Ватикана на 10 днейКультура 31 января, 16:51
Земля манит: зачем питерские казаки собираются основать поселение на границе с КитаемВ стране 31 января, 16:28
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления КиеваМеждународная панорама 31 января, 16:20
Парламентарий: Коу знал о ситуации с допингом в российской легкой атлетике до скандалаСпорт 31 января, 16:11
Выбрать школу – как собрать паззлОбразование в России и за рубежом 31 января, 16:04
"Универсальный перегрузочный комплекс" в 2016 году направил на модернизацию 39,1 млн руб.Транспорт 31 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость проживания в московской гостинице в сутки начинается от 1 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов.
"Москва предлагает очень широкий круг услуг туристам. В настоящий момент есть возможность отдохнуть и найти интересы для туристов и в бюджетном сегменте, и в дорогом. Соответственно, выбор очень широкий: можно найти проживание в хостеле за 1 тыс. руб. в сутки, даже до 1 тыс. рублей, а можно снять королевский номер за 1 млн рублей. Все зависит от кошелька и ожиданий", - сказал Горяинов.
По его словам, в настоящий момент активно продаются туры, рассчитанные на два-три дня.
"Короткие туры развиваются активно для внутренних туристов, для тех, кто приезжают из регионов РФ. Они, действительно, хотят провести чуть более длинные выходные в Москве, например, на 23 февраля. Туры на два-три дня есть, они продаются очень активно", - отметил Горяинов.
По оценкам столичных властей, в 2017 году общее число туристов, побывавших в Москве, превысит 18 млн человек, а в 2018 году - достигнет 20 млн. В 2016 году в столицу приехали 17,5 млн туристов. Из них 74% составляли жители российских регионов.