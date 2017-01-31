Стоимость суток в московской гостинице начинается от 1 тыс. рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость проживания в московской гостинице в сутки начинается от 1 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов.

"Москва предлагает очень широкий круг услуг туристам. В настоящий момент есть возможность отдохнуть и найти интересы для туристов и в бюджетном сегменте, и в дорогом. Соответственно, выбор очень широкий: можно найти проживание в хостеле за 1 тыс. руб. в сутки, даже до 1 тыс. рублей, а можно снять королевский номер за 1 млн рублей. Все зависит от кошелька и ожиданий", - сказал Горяинов.

По его словам, в настоящий момент активно продаются туры, рассчитанные на два-три дня.

"Короткие туры развиваются активно для внутренних туристов, для тех, кто приезжают из регионов РФ. Они, действительно, хотят провести чуть более длинные выходные в Москве, например, на 23 февраля. Туры на два-три дня есть, они продаются очень активно", - отметил Горяинов.

По оценкам столичных властей, в 2017 году общее число туристов, побывавших в Москве, превысит 18 млн человек, а в 2018 году - достигнет 20 млн. В 2016 году в столицу приехали 17,5 млн туристов. Из них 74% составляли жители российских регионов.