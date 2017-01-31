Городские фестивали планируют проводить на территории парков и заповедников Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Городские фестивали, которые входят в цикл уличных мероприятий "Московские сезоны" и ежегодно привлекают миллионы туристов, будут проводить на территории парков и музеев-заповедников столицы. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы сейчас договорились с нашими коллегами из департамента культуры, все эти фестивальные движения будем развивать на территории парков и музеев-заповедников", - сказал он.

Немерюк напомнил, что в городе с 17 по 26 февраля пройдет фестиваль "Московская масленица", который входит в цикл уличных мероприятий "Московские сезоны". "Мы специально выстраивали определенную цепочку фестивалей, которые объединены одним брендом "Московские сезоны". Уже в феврале пройдет всеми любимая Масленица, которая до этого не входила в нашу фестивальную программу. Мы ее проведем на 11 городских площадках", - добавил он.

К участию в этом фестивале будут приглашены предприятия и организации народно-художественных промыслов, ремесел с соответствующими тематике фестиваля изделиями, фермерские хозяйства, производители молочной продукции, мясных и рыбных деликатесов, а также кондитерские фабрики.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов выразил мнение, что опыт Москвы в развитии событийного туризма должен быть использован в регионах РФ. По его словам, "Москва, выступает образцом успешного развития событийного туризма, и ее уникальный опыт может и должен быть использован в других регионах страны".

Он подчеркнул, что "столичные фестивали стали визитной карточкой города, они ежегодно привлекают миллионы туристов". Так, на фестиваль "Путешествие в Рождество" прибыли более 4,8 млн человек - из них 4,2 млн - жители Подмосковья и российских регионов, 600 тыс. - иностранцы.