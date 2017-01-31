Московская премьера "Погребальной песни" откроет Год Стравинского

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. "Погребальная песнь" Игоря Стравинского впервые прозвучит в Москве в рамках открытия Года Стравинского в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 9 февраля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе учебного заведения.

На вечере в Большом зале выступит Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижировать будет Владимир Юровский. "К музыке Стравинского маэстро Юровский ощущает особое притяжение. В разные годы он исполнял его опусы с Лондонским филармоническим и Берлинским филармоническим оркестрами, в России - с Российским национальным оркестром и Госоркестром имени Светланова, был номинирован на "Грэмми" за запись оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы", - напомнили в пресс-службе консерватории.

В концерте также прозвучат сюиты из музыки балета Стравинского "Жар-птица" и по мотивам оперы Римского- Корсакова "Золотой петушок". Таким образом, программа выстроена вокруг событий 110-летней давности, пояснили в консерватории: в 1907 году Римский-Корсаков завершил свою последнюю оперу, которая подверглась гонениям цензуры. Переживания за судьбу детища спровоцировали сердечный приступ у композитора, после чего он умер. Памяти учителя Стравинский написал траурную оркестровую пьесу "Погребальная песнь".

Партитура "Погребальной песни" была утрачена после премьеры 17 января 1909 года. Спустя более чем сто лет полный комплект оркестровых голосов обнаружила проректор по научной работе Санкт-Петербургской консерватории Наталия Брагинская среди материалов нотной библиотеки консерватории при переезде из исторического здания, закрывавшегося на ремонт. После реконструкции партитуры в декабре 2016 года состоялась мировая премьера "Погребальной песни" в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Игорь Стравинский (1882-1971) - русский композитор, дирижер и пианист, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. Широкую известность ему принесли три балета, написанных по заказу Сергея Дягилева для "Русских сезонов" в Париже, - "Жар-птица" (1910), "Петрушка" (1911) и "Весна священная" (1913). Одной из особенностей творчества Стравинского критики называют переработки собственных и чужих произведений (авторских композиций, музыки православного обихода, народных песен).