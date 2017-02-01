В Москве не пропускающим пешеходов автомобилистам будут выписывать штрафы автоматически

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Камеры фото- и видеофиксации на дорогах Москвы начали в тестовом режиме фиксировать и выносить штрафы водителям, которые не пропускают пешеходов, сообщил Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО) руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы постоянно работает над развитием системы фотовидеофиксации, так как она доказала свою эффективность по повышению безопасности на дорогах столицы. Теперь дорожные камеры в тестовом режиме фиксируют нарушения водителей за непропуск пешехода", - сказал Леглер. Он добавил, что одна камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года, и уже было вынесено около тысячи постановлений для водителей, и ни одного обжалования не было.

По его словам, показания камер однозначно определяют, виновен водитель или нет.

"Комплексы фотовидеофиксации в Москве - одни из самых современных и "умных", они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства и может ли оно остановиться перед пешеходом, или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу", - подчеркнул представитель ЦОДД.