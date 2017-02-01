Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве не пропускающим пешеходов автомобилистам будут выписывать штрафы автоматически

Москва
1 февраля, 9:11 UTC+3
Отмечается, что центр организации дорожного движения постоянно работает над развитием системы фотовидеофиксации, так как она доказала свою эффективность по повышению безопасности на дорогах столицы
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Камеры фото- и видеофиксации на дорогах Москвы начали в тестовом режиме фиксировать и выносить штрафы водителям, которые не пропускают пешеходов, сообщил Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО) руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы постоянно работает над развитием системы фотовидеофиксации, так как она доказала свою эффективность по повышению безопасности на дорогах столицы. Теперь дорожные камеры в тестовом режиме фиксируют нарушения водителей за непропуск пешехода", - сказал Леглер. Он добавил, что одна камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года, и уже было вынесено около тысячи постановлений для водителей, и ни одного обжалования не было.

По его словам, показания камер однозначно определяют, виновен водитель или нет.

"Комплексы фотовидеофиксации в Москве - одни из самых современных и "умных", они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства и может ли оно остановиться перед пешеходом, или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу", - подчеркнул представитель ЦОДД. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
Темы дня
Реклама