Всемирный день водно-болотных угодий отметят в Москве квестами и тематическими занятиями

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Раскрыть загадки болот и изучить их обитателей смогут участники квестов, занятий и мастер-классов, посвященных Всемирному дню водно-болотных угодий. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, в феврале в музеях, парках и библиотеках пройдет серия мероприятий для детей о болотном мире.

"Экологический праздник отмечают 2 февраля с 1971 года, когда в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях. Он призван обратить внимание на необходимость бережного отношения к среде обитания водоплавающих птиц и ее важность для экологии планеты", - отмечается в сообщении.

В Москве праздник будут отмечать на нескольких площадках. Например, Музей природы на Родионовской улице 4 февраля устраивает квест "Болотные истории". Его участники попробуют раскрыть тайны этих загадочных мест, которые всегда интересовали человека. Самые успешные получат призы. Квест будет проходить с 11:00 до 13.00 мск.

Биологический музей имени Тимирязева 5 февраля проведет праздник "Болотные приключения, или С кочки на кочку". Здесь откроется несколько экологических площадок, пройдут мастер-классы "Черепашка из вторсырья" и "Болотная игротека". Сотрудники московских природных территорий научат делать закладки для книг из фетра, расскажут об удивительных фактах из жизни стрекоз и проведут познавательные викторины. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00 мск, для входа в музей надо будет приобрести билет, а мастер-классы проведут бесплатно.

Лекции, интерактивные программы, викторины и интеллектуальные игры в образовательных учреждениях, библиотеках и социальных центрах продлятся до конца февраля. Посетителей ждут занятия с такими интригующими названиями, как "Путешествие на болото", "В гости к бобру", Что скрывает болото", "Удивительный мир болот", "В гостях у Болотницы" и "Письма в заповедник".

В Москве немало болот, а некоторые из них даже относятся к природным памятникам. Среди них водно-болотные угодья на особоохраняемых территориях, таких как Вашутинское мезотрофное болото в Молжаниновском районе, Молжаниновское верховое болото, мезотрофное болото в 31-м квартале Алешкинского леса, долина реки Пономарки, долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья и другие. Живописные болота есть и в Мневниковской пойме, у экологической тропы в парке "Серебряный бор". К ним же относятся заболоченные берега Святого озера, водно-болотные комплексы на реках Самотека и Чермянка, а также парковая зона "Долгие пруды", два больших озерно-болотных комплекса в Зеленограде, пойменные луга и небольшие низинные болотца в природном заказнике "Долина реки Сетунь", заболоченная территория в Братеевской пойме. В этих местах растут редкие краснокнижные виды растений и обитают животные, которых не часто встретишь в городе, здесь же водятся многие водоплавающие и околоводные птицы.