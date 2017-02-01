Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, пройдет в Москве

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москвичи смогут принять участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака. Как сообщается в среду на сайте мэрии, 4 февраля столичные больницы и поликлиники приглашают пройти онкологическую диагностику и профилактический осмотр, получить консультации специалистов.
"Прием будут вести онкологи, эндокринологи, маммологи, урологи Московского клинического научно-практического центра, городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева, Центра планирования семьи и репродукции и других медицинских организаций", - отмечается в сообщении.
Желающие пройдут обследования, в том числе ультразвуковые, на выявление рака щитовидной железы, прямой кишки, шейки матки, смогут сделать маммографию, сдать кровь на ПСА (скрининг на рак простаты).
Интересующие вопросы в этот день также можно задать по телефону горячей линии: 8 (495) 304-31-03. Эксперты Московского клинического научно-практического центра будут принимать звонки с 09:00 до 18:00 мск.
Для пациентов и их родственников будут работать школы онкологической безопасности, а также женского и мужского здоровья. Лекции прочтут ведущие специалисты Москвы.
Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель мероприятия - напомнить о важности своевременной диагностики рака и возможности его излечения на ранних стадиях. Департамент здравоохранения Москвы регулярно проводит акции, посвященные профилактике онкологических заболеваний. В прошлом году бесплатную диагностику прошли более 20,5 тыс. человек.