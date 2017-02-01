В Москве из незаконного оборота изъято 10 кг сильнодействующих препаратов для похудения

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ, у них изъято около 10 кг капсул и таблеток препаратов для похудения. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев.
"Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Главного следственного управления ГУ МВД по Москве задержали троих подозреваемых в распространении сильнодействующих веществ", - сказал он, уточнил, что задержаны 55-летний москвич и 23-летняя уроженка ближнего зарубежья.
В ходе обыска в квартире, где проживала девушка, полицейские обнаружили и изъяли более 10 кг таблеток и капсул неизвестного происхождения. Исследование показало, что изъятое является сильнодействующим веществом. Как установили сотрудники полиции, подозреваемые занимались распространением препаратов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества.
"Тем временем в Липецкой области был задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности - 23-летний местный житель. Сотрудники полиции изъяли в квартире, где проживал молодой человек, машинку для набивки капсул, порошкообразное вещества и весы. Изъятое средство также было отправлено на исследование",- добавил Князев.
Столичная полиция возбудила уголовное дело. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.