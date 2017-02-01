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На фестивале "Московская Масленица" организуют более 30 точек продажи блинов

Москва
1 февраля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы
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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Большое количество блинов со сладкими, солеными и сытными начинками ждет посетителей на площадках фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в столице с 17 по 26 февраля. Как сообщается на сайте столичной мэрии, всего в центре будет более 30 точек по продаже блинов.

"Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочисленные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Масленица и карусели в виде дымковских игрушек", - отмечается в сообщении.

У посетителей будет возможность не только попробовать блины на вкус и узнать их рецепт, но и поучаствовать в классических масленичных забавах. На площади Революции организуют "блинный" тир, "блинный" фрисби и керлинг. Здесь же будут работать и кулинарные мастер-классы. Все желающие научатся готовить гречишные, шоколадные, гурьевские блины, а также блины из сельдерея. Кулинары раскроют секреты рецептов блинов из разных стран: китайских блинчиков из заварного теста с креветками и томатной заправкой, французских - с апельсинами и малиной, японских оладий с кабачками и кунжутом.

На Новом Арбате, где расположатся четыре фестивальные площадки, Масленицу сделают более современной. Здесь можно будет увидеть двухметровых марионеток. В них гости узнают художников-авангардистов Малевича, Степанову, Лентулова и Кандинского. С каждой из кукол посетители смогут сфотографироваться.

На Тверском бульваре посетителей ждут активные развлечения. Рядом с памятником Сергею Есенину можно будет покататься на деревянной горке длиной около семи метров, ее стилизуют под традиционные русские сани с росписью под дымковскую игрушку. Гости фестиваля смогут поиграть в "колобок-бол" - масленичный аналог брумбола (хоккея с метлой). В Климентовском переулке будут представлены история и традиции резьбы по дереву, гости также увидят резные оконные рамы и деревянные наличники из разных городов России.

На некоторых площадках тему проводов зимы и ожидания весны отразят в цветовом оформлении шале. Например, на площади Революции расположится "Царство зимы" с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади - "Царство весны" с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь "сожгут" гигантскую фигуру Масленицы.

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