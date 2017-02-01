Январь 2017 года в Москве оказался теплее нормы, несмотря на неделю сильных морозов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Завершившийся январь в Москве оказался теплее нормы и чуть превысил норму по осадкам. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"Средняя температура воздуха превысила климатическую норму: на ВДНХ на 1,5 градуса, на Балчуге на 2 градуса. Погода в течение месяца была очень неустойчивой: были как крепкие морозы, так и оттепели", - отмечается на сайте "Метеоновости".

На ВДНХ минимальная температура 7 января составила минус 29,9 градуса, максимальная - плюс 2 градуса была 1 января.

В Московской области разброс температуры оказался еще больше: в Клину 7 января термометры показали минус 36,2 градуса, а в Дмитрове 1 января было плюс 2,5 градуса. Но ни одного температурного рекорда в январе перекрыто не было.

Осадков в столице выпало чуть больше положенного. Норма для января на ВДНХ составляет 42 мм, а выпало 43,4 мм. Меньше всего снега было в Немчиновке - 29,8 мм, а на станции МГУ - 49,9 мм. В Московской области распределение осадков оказалось еще более неоднородным. В Можайске выпало всего 22,6 мм осадков, что составляет 66% от месячной нормы. На юго-востоке области, в Коломне, выпало 45,9 мм осадков - норма осадков была перевыполнена почти на половину.

Высота снега на станции ВДНХ достигала 38 см, а по области самые высокие сугробы были в Михайловском - 50 см, меньше всего снега - 31 см, было в Можайске.