Общественная палата РФ оценит работу транспорта в Москве после отмены маршруток

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ намерены провести "контрольные закупки", чтобы проверить качество работы общественного транспорта в Москве после отмены маршруток.

"Очень часто человек привыкает к определенной системе координат и очень часто болезненно воспринимает изменения. Что касается отмены маршруток, у меня есть практическое предложение: мы проведем условно "контрольные закупки", я вам это обещаю", - заявил секретарь ОП Александр Бречалов на проходящем в палате "Часе с министром", участие в котором принимает глава министерства транспорта РФ Максим Соколов.

Он подчеркнул, что цель этой проверки - не "бесконечная критика", а объективная оценка работы общественного транспорта столицы. Бречалов уточнил, что к участию в такой акции также будут приглашены представители столичного департамента транспорта и Минтранса РФ.

"Я сам готов проехать из Химок до центра на общественном транспорте. Не для пиара или перфоманса, а чтобы действительно понять (как работает общественный транспорт)", - сказал секретарь ОП.

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передал коммерческим перевозчикам 211 маршрутов.