Объем льгот правительства Москвы столичным предприятиям в 2016 году достиг 1 млрд рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объем налоговых льгот, предоставленных властями Москвы столичным предприятиям в 2016 году, достиг 1 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

"Объем налоговых льгот, представленных в 2016 году промышленным предприятиям, в том числе расположенным в технопарках и технополисах, составил более 1 млрд рублей", - сказал Решетников в интервью "Российской газете".

По его словам, меры поддержки реального сектора экономики столицы со стороны властей привели к тому, что "доходов в бюджет города (в 2016 году) поступило на 11,6% больше, чем в 2015, что в среднем больше, чем в других регионах".

В реальном секторе экономики Москвы сегодня заняты 1300 крупных и средних предприятий, в том числе порядка 700 работают в сфере обрабатывающего производства.