Храму Живоначальной Троицы в Москве вернут 50-метровую колокольню и белокаменные полы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Храм Живоначальной Троицы на северо-востоке столицы будет включен в программу строительства православных церквей в Москве. Об этом в среду сообщает портал комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на куратора программы, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Ресин отметил, что храм является историческим зданием. Это бывший сиротский приют, построенный меценатами - братьями Бахрушиными. "Программа по строительству православных храмов в Москве включает в себя не только возведение новых церквей и соборов, но и работы по воссозданию утраченного историко-архитектурного наследия столицы", - пояснил Ресин.

Он добавил, что реставрация церкви Живоначальной Троицы ведется уже несколько лет, но средств не хватает. "Горожане обратились с просьбой включить храм в программу, чтобы легче было вести работы благодаря их системной организации", - подчеркнул Ресин. Он уточнил, что проектно- сметную документацию по храму разработают в ближайшие месяцы.

"В первую очередь средства будут направлены на воссоздание 50-метровой колокольни и полов внутри храма. По сохранившимся фрагментам видно, что были они белокаменными, что касается росписи, то это задача на перспективу", - пояснил депутат.

Ресин добавил, что уже восстановлены шатры и купола храма, установлен четверик под главный купол, богато декорированный кокошниками. Завершается строительство "красного" крыльца, стилизованного под XVII век, выполнена отделка помещений.

Программа строительства православных храмов развернута во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города церквями в шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования граждан и организаций. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.