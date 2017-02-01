Восьмиметровая ледяная фигура Масленицы появится в центре Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Площадки фестиваля "Московская масленица", который впервые пройдет в столице с 17 по 26 февраля, украсят более 100 тематических "масленичных" арт-объектов. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На Манежной площади "вырастет" восьмиметровая фигура Масленицы изо льда, на переходе от Манежной площади к площади Революции появится выставка из 13 соломенных "маслениц", на Новом Арбате московские дизайнеры и художники на глазах у посетителей оформят порядка 40 двухметровых "арт-маслениц", каждую в своем, особенном стиле, а на Тверской площади гостей встретят гигантские арт-объекты "Масленица-Зима" и "Масленица-Весна", - рассказал представитель оргкомитета.

Новопушкинский сквер и Тверской бульвар украсят яркие арт-объекты - дымковские игрушки высотой от полутора до трех метров. Эти арт-объекты будут интерактивными: с семиметровой горки в виде русских саней можно будет прокатиться, из "колодца" - поднять ведро. Изучить историю русского художественного промысла можно будет и с помощью выставки глиняной игрушки, что раскинется в Новопушкинском сквере. На экспозиции будет представлена абашевская, дымковская, каргопольская, ковровская и филимоновская игрушка.

Самая длинная в Москве книжная ярмарка "Букмаркет" на улице Новый Арбат в дни фестиваля "Московская масленица" будет посвящена современному искусству: от классики русского авангарда начала XX века и работ Малевича, Кандинского, Лентулова и Степановой, до творчества художников и дизайнеров сегодняшней Москвы. Здесь арт- объекты - фигуры коней и "маслениц" - будут выдержаны в стилистике русского авангарда и также будут интерактивными: с помощью специальных мобилей гости смогут "покормить коня яблоком" или "подарить солнце масленице". Поучаствовать в оформлении торговых и анимационных шале на Новом Арбате могут все желающие. Для этого необходимо нарисовать иллюстрации в стилистике масленицы и авангарда и, до 6 февраля, выложить их в социальных сетях с хэштегами #букмаркет и #букмаркет_авангард.

Фестивальную площадку в Климентовском переулке оформят в неорусском (или псевдорусском) стиле - направлении в искусстве, широко использующем мотивы древнерусского зодчества. Эту площадку украсят десять резных оконных наличников: как оригинальных, еще недавно украшавших старинные русские избы, так и современных, сделанных по старым образцам. И здесь же, на творческих мастер-классах, все желающие смогут научиться рисовать и раскрашивать наличники.

Фестиваль "Московская масленица" пройдет на 13 площадках в центре столицы. Посетителей ждут народные гуляния, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, мастер-классы и много блинов.