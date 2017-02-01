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Собянин: качество школьного образования в Москве улучшилось в два раза за пять лет

Москва
1 февраля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Мэр Москвы также отметил, что в столице также увеличилось число школ, вошедших в ТОП-25 лучших школ страны
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Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. За последние несколько лет основные показатели системы образования Москвы улучшились в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на международной конференции по результатам исследований качества образования.

"За последние пять лет в Москве произошли кардинальные изменения - в два раза улучшились все основные базовые показатели школьного образования. Это и качество сдачи ЕГЭ, несмотря на то, что и сложность, и контроль за сдачей экзаменов значительно усилились. Это количество московских школьников, которые являются победителями всероссийских олимпиад", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, за эти годы в два раза увеличилось количество школ Москвы, вошедших в ТОП-25 и ТОП-500 лучших школ страны. "Все эти показатели говорят о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - отметил мэр. Он подчеркнул, что важно сравнивать московские школы не только с учреждениями образования регионов России, но и с другими системами образования мира.

По результатам исследования PISA, Москва заняла одно из лидирующих мест в мире, а 100 московских школ заняли первые места в сопоставимых оценках других мировых образовательных систем. "Очевидно, что московские школы вышли на мировое качество образования, но это не повод для самоуспокоения, мы с министерством образования продолжим дальнейшее совершенствование качества образования", - сказал Собянин.

Он напомнил, что в ближайшие два-три года во всех столичных школах произойдет обновление информационных технологий, применяемых в образовательном процессе, а также методических материалов. Кроме того, по словам градоначальника, важно применять все возможности городского хозяйства в повышении качества школьного образования, подключая к этой работе промышленные предприятия, институты, музеи, культурные учреждения, "таким образом, чтобы наши школьники были максимально готовы к дальнейшей жизни".

Собянин напомнил, что в системе образования Москвы обучается около 2 млн человек, в отрасли работает более 200 тыс. человек. "По этому параметру Москва является одним из крупнейших в мире образовательных центров. Это важнейшая отрасль городского хозяйства и важнейший приоритет деятельности правительства Москвы", - подчеркнул мэр.

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