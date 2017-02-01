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Зарплата москвичей в 2016 году впервые за два года превысила инфляцию

Москва
1 февраля, 12:32 UTC+3
Более высокими темпами зарплата росла у тех, кто занимался научными исследованиями и разработками
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Рост зарплат москвичей за десять месяцев 2016 года составил 8,3%, обогнав инфляцию на 0,2%. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

"Наша статистика говорит о том, что впервые за два года и у зарплат тоже наблюдается рост, пусть небольшой: за десять месяцев 2016-го он составил 8,3%, а инфляция - 8,1%. Это в среднем", - сказал Решетников в интервью "Российской газете".

По его словам, более высокими темпами зарплата росла у тех, кто занимался научными исследованиями и разработками (на 12,3%), деятельностью, связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями (на 10%), занятых на обрабатывающих производствах (на 10,4%). Для работающих в сфере транспорта и связи рост составил 8,9%, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 8,8%.

Решетников добавил, что Росстат ввел "более адекватный" показатель для оценки уровня доходов, который охватывает и малый бизнес. "Вместо средней зарплаты берется средний трудовой доход, он, по прогнозам, в Москве в 2016 году составляет около 62 тысяч рублей", - сказал глава департамента. 

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