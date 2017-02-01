Медведица из Московского зоопарка переехала в Ганновер

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Белая медведица по кличке Милана из Московского зоопарка переехала жить в зоопарк Ганновера. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
"Белая медведица Милана в рамках европейской программы по сохранению белых медведей в неволе переехала жить в Ганновер", - отметили в пресс-службе. Милана - медведица в самом расцвете сил: в ноябре ей исполнилось семь лет, она весит 250 кг.
"Мы уверены, что в Ганновере ей понравится, она найдет себе там прекрасный новый дом и отличную семью", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что зоопарк планирует отправить двух белых медвежат в Будапешт.
Московский зоопарк с 2008 года участвует в программе по размножению и сохранению белого медведя. В 2013 году один медвежонок уехал в Шотландию. На данный момент Московскому зоопарку принадлежит 13 белых медведей, шесть из которых разъедутся в этом году по странам Европы и городам России.