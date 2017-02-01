Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведица из Московского зоопарка переехала в Ганновер

Москва
1 февраля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Милане в ноябре исполнилось семь лет, она весит 250 кг
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Белая медведица по кличке Милана из Московского зоопарка переехала жить в зоопарк Ганновера. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"Белая медведица Милана в рамках европейской программы по сохранению белых медведей в неволе переехала жить в Ганновер", - отметили в пресс-службе. Милана - медведица в самом расцвете сил: в ноябре ей исполнилось семь лет, она весит 250 кг.

"Мы уверены, что в Ганновере ей понравится, она найдет себе там прекрасный новый дом и отличную семью", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что зоопарк планирует отправить двух белых медвежат в Будапешт.

Московский зоопарк с 2008 года участвует в программе по размножению и сохранению белого медведя. В 2013 году один медвежонок уехал в Шотландию. На данный момент Московскому зоопарку принадлежит 13 белых медведей, шесть из которых разъедутся в этом году по странам Европы и городам России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама