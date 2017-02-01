Три кулинарные школы будут работать на фестивале "Московская масленица"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сразу три кулинарные школы откроются в рамках фестиваля "Московская масленица", который пройдет с 17 по 26 февраля. Как сообщили в оргкомитете цикла уличных мероприятий "Московские сезоны", школы разместятся на площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Тверской площади.

"В роли преподавателей выступят шеф-повара московских ресторанов, авторы кулинарных книг, известные фуд-блогеры и просто опытные кулинары", - отметил представитель оргкомитета.

По его словам, в детской кулинарной школе - "Блинная" - на площади Революции ребята освоят более 50 рецептов блинов и узнают историю их возникновения. В меню - пышные и румяные блины, тонкие блинчики, блинчики на кефире, блины со сладкими и сытными начинками, блины из гречневой и ржаной муки.

В кулинарной школе в Новопушкинском сквере ждут в гости и детей, и взрослых. Маленькие гости фестиваля освоят несложные рецепты блинчиков, а участники постарше - узнают секреты приготовления настоящих кулинарных шедевров и пройдут кулинарный "курс молодого бойца" в местной школе фуд-блогеров. И здесь же, на фестивальной сыроварне, будут варить "быстрые" сыры и осваивать рецепты оригинальных сырных блюд.

В павильоне "Кухня" на Тверской площади печь блины научит сама "Хозяйка-Весна". Кроме традиционных масленичных угощений повара научат гостей фестиваля готовить постные блюда в преддверии Великого Поста.

Участие во всех мастер-классах фестиваля "Московская масленица" бесплатно для всех желающих. Все приготовленные на открытых занятиях блюда можно будет дегустировать.

Развлекательная программа

На фестивале посетители смогут освоить новые виды спорта, потренироваться и принять участие в дружеских эстафетах. Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", все занятия пройдут под присмотром опытных инструкторов.

"Главным центром фестивальной спортивной жизни станет Тверской бульвар. На площадке возле памятника Тимирязеву можно будет освоить крокет, попрыгать на батутах, поиграть в баскетбол и проверить свою ловкость в аттракционе "ловля гусей" (задача игры - накинуть кольцо на шею "гуся")", - рассказал представитель оргкомитета.

На площадке у памятника Есенину всех любителей активного отдыха ждут на сырной эстафете: соревнованиях на скорость катания гигантских полутораметровых "сырных голов". На площадке возле ресторана "Армения" юные гости фестиваля могут поиграть в "колобок-бол" - подвижную командную игру по мотивам брумбола. Брумбол, в свою очередь, очень похож на хоккей, но вместо клюшек в этой игре используют метлы, а шайбу заменяет мяч (в данном случае - "колобок").

Все спортивные площадки на Тверском бульваре будут работать в дни фестиваля "Московская масленица" ежедневно, с 12:00 до 20:00 мск.

Поучаствовать в тематических "масленичных" спортивных забавах можно будет и на площади Революции. На специальной спортивной площадке "Масленичные поединки" дети смогут поиграть в керлинг "блинами", покидать "летающий блин" (фрисби), проверить свою ловкость в "блинном тире". На Тверской площади главным подвижным развлечением станет народная игра "Разбуди медведя".

С 17 по 26 февраля цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" продолжит фестиваль "Московская масленица". На 13 площадках в центре столицы посетителей ждут народные гуляния, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, увлекательные мастер-классы и много блинов.