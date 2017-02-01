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Три кулинарные школы будут работать на фестивале "Московская масленица"

Москва
1 февраля, 13:21 дата обновления: 1 февраля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Школы будут находиться на площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Тверской площади
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сразу три кулинарные школы откроются в рамках фестиваля "Московская масленица", который пройдет с 17 по 26 февраля. Как сообщили в оргкомитете цикла уличных мероприятий "Московские сезоны", школы разместятся на площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Тверской площади.

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"В роли преподавателей выступят шеф-повара московских ресторанов, авторы кулинарных книг, известные фуд-блогеры и просто опытные кулинары", - отметил представитель оргкомитета.

По его словам, в детской кулинарной школе - "Блинная" - на площади Революции ребята освоят более 50 рецептов блинов и узнают историю их возникновения. В меню - пышные и румяные блины, тонкие блинчики, блинчики на кефире, блины со сладкими и сытными начинками, блины из гречневой и ржаной муки.

В кулинарной школе в Новопушкинском сквере ждут в гости и детей, и взрослых. Маленькие гости фестиваля освоят несложные рецепты блинчиков, а участники постарше - узнают секреты приготовления настоящих кулинарных шедевров и пройдут кулинарный "курс молодого бойца" в местной школе фуд-блогеров. И здесь же, на фестивальной сыроварне, будут варить "быстрые" сыры и осваивать рецепты оригинальных сырных блюд.

В павильоне "Кухня" на Тверской площади печь блины научит сама "Хозяйка-Весна". Кроме традиционных масленичных угощений повара научат гостей фестиваля готовить постные блюда в преддверии Великого Поста.

Участие во всех мастер-классах фестиваля "Московская масленица" бесплатно для всех желающих. Все приготовленные на открытых занятиях блюда можно будет дегустировать.

Развлекательная программа

На фестивале посетители смогут освоить новые виды спорта, потренироваться и принять участие в дружеских эстафетах. Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", все занятия пройдут под присмотром опытных инструкторов.

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"Главным центром фестивальной спортивной жизни станет Тверской бульвар. На площадке возле памятника Тимирязеву можно будет освоить крокет, попрыгать на батутах, поиграть в баскетбол и проверить свою ловкость в аттракционе "ловля гусей" (задача игры - накинуть кольцо на шею "гуся")", - рассказал представитель оргкомитета.

На площадке у памятника Есенину всех любителей активного отдыха ждут на сырной эстафете: соревнованиях на скорость катания гигантских полутораметровых "сырных голов". На площадке возле ресторана "Армения" юные гости фестиваля могут поиграть в "колобок-бол" - подвижную командную игру по мотивам брумбола. Брумбол, в свою очередь, очень похож на хоккей, но вместо клюшек в этой игре используют метлы, а шайбу заменяет мяч (в данном случае - "колобок").

Все спортивные площадки на Тверском бульваре будут работать в дни фестиваля "Московская масленица" ежедневно, с 12:00 до 20:00 мск.

Поучаствовать в тематических "масленичных" спортивных забавах можно будет и на площади Революции. На специальной спортивной площадке "Масленичные поединки" дети смогут поиграть в керлинг "блинами", покидать "летающий блин" (фрисби), проверить свою ловкость в "блинном тире". На Тверской площади главным подвижным развлечением станет народная игра "Разбуди медведя".

С 17 по 26 февраля цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" продолжит фестиваль "Московская масленица". На 13 площадках в центре столицы посетителей ждут народные гуляния, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, увлекательные мастер-классы и много блинов.

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