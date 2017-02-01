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Московская биеннале современного искусства начинает отбор художников

Москва
1 февраля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Предложения принимаются до 10 марта
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московская биеннале современного искусства открыла прием заявок от художников для участия в основном проекте "Заоблачные леса", которым занимается главный куратор музея современного искусства Токио Юко Хасегава.

"Нам было важно сделать процесс подачи заявки для художника как можно более простым и дать возможность куратору в удобном формате знакомиться с российским современным искусством", - цитирует пресс-служба Фонда Московской биеннале его президента Юлию Музыкантскую.

Площадкой для предложений, которые принимаются до 10 марта, стал сайт специального проекта поддержки молодого искусства "СТАРТ" Центра современного искусства "Винзавод". Таким образом, Хасегава сможет в режиме онлайн провести предварительный отбор присланных работ, после чего в марте состоятся встречи с художниками и просмотр.

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В свою очередь, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко напомнила, что "СТАРТ" уже более восьми лет продвигает творчество молодых художников, проектами которых здесь занимаются известные кураторы. В данном случае они смогут принять участие в крупном международном событии, которое пройдет в Москве уже в 7-й раз.

До нынешнего проекта, который будет представлен в "Манеже" с 15 сентября по 28 октября, Хасегава занималась организацией нескольких биеннале, в том числе в Стамбуле, Шардже и Сан-Паулу, была комиссаром японского павильона на 50-й Венецианской биеннале в 2003 году.

Название проекта "Заоблачные леса", поясняет она, включает две метафоры - леса, что вызывает ассоциации с ремеслом, ручным трудом, традициями, а также облаков - они символизируют интернет, где происходят новые коммуникации. По словам куратора, в проекте примут участие около 50 художников из разных стран, причем предполагается соблюдение баланса между искусством, созданным с помощью цифровым технологий, и тем, что сделано руками авторов.

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