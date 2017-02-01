Автобусам в Москве разрешат ездить по улице Воздвиженка в сторону Кремля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Автобусам в столице разрешат ездить по улице Воздвиженка по направлению к Кремлю. Об этом в среду сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы получили практически все окончательные согласования с органами полиции, со специальными службами. Автобус будет по Новому Арбату иметь возможность проехать прямо. Мы уйдем с большей частью автобусов со Знаменки на выделенную полосу в противоположном движении, она уже начерчена. Мы в ближайшее время доставим инфраструктуру, знаки, подведем ряд работ, в ближайшие несколько месяцев запустим", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, по новой выделенной полосе пройдет магистральный маршрут М2 "Фили - м. "Китай-город".