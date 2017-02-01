Не менее 22 объектов образования построят в 2017 году в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средства, заложенные в Адресной инвестиционной программе Москвы, позволят в 2017 году построить не менее 22 объектов образования, более чем на 10 тысяч мест. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

"Это 12 детских садов на 2720 мест, три пристройки к школам на 1000 мест, семь школ на 6650 мест, в том числе экспериментальная школа на 2100 мест в районе Некрасовка", - сказал Бочкарев.

"Реализация государственных программ по развитию социальной сферы, как и прежде, остается приоритетным направлением Адресной инвестиционной программы города Москвы. Все московские школы - лидеры мирового образования. Но удержаться в лидерах можно лишь одним способом, постоянно стремясь вперед", - добавил он.

Всего за последние годы, по словам Бочкарева, в городе построено и сдано около 300 зданий школ, блоков начальных классов и детских садов. Он напомнил, что всего Адресной инвестиционной программой города Москвы до 2019 года планируется построить 29 детсадов на 6445 мест, 30 блоков начальных классов на 10550 мест и 18 школ на 16510 мест.