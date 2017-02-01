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Число ИП в Москве выросло более чем на 9% за 2016 год

Москва
1 февраля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Лидерство столицы связано с совершенствованием патентной системы, считает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве выросло за 2016 год более чем на 9%, или на 22 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

"По данным ФНС, на 1 января 2017 года в Москве действовало 255,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Как отмечают в ГБУ "Аналитический центр", это более чем на 22 тыс. или 9,6% больше, чем по итогам 2015 года. Таким образом, столица продолжает лидировать среди всех регионов страны по числу действующих индивидуальных предпринимателей: в Москве работает каждое седьмое ИП России", - сказали в пресс-службе.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, лидерство столицы связано с совершенствованием патентной системы, упрощенную патентную систему налогообложения применяют на сегодняшний день около 98% ИП в Москве.

"Индивидуальное предпринимательство за последнее время стало драйвером активного развития малого бизнеса в столице, однако возможности роста в этом секторе экономики не исчерпаны. Москва продолжит работу, направленную на поддержку развития индивидуального предпринимательства и совершенствование патентной системы", - отметила Сергунина.

С начала 2010 года количество индивидуальных предпринимателей в столице выросло более чем на 50%, средний срок деятельности предпринимателей за тот же период увеличился на 10%. Более 60% предпринимателей Москвы занято в сфере услуг, около 25% работают в сфере розничной торговли. Доля ИП, занятых в производственной деятельности, за последние три года увеличилась на 13%. Средняя годовая выручка 97% предпринимателей в Москве находится в пределах 15 млн. рублей.

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