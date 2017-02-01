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Новый мост через реку Сетунь построят в Москве

Москва
1 февраля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Новый проект планировки района на западе Москвы был одобрен участниками собраний публичных слушаний
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Верейская улица будет реконструирована, а через реку Сетунь построят новый мост по улице Багрицкого. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, новый проект планировки района на западе Москвы был одобрен участниками собраний публичных слушаний.

"Проект подразумевает реконструкцию существующего дорожного полотна между улицами Рябиновая и Багрицкого (последняя будет также отремонтирована), и строительство нового участка Верейской улицы до улицы Генерала Дорохова. На данном участке будет организована дополнительная полоса для левоповоротного движения. Кроме того, через реку Сетунь по улице Багрицкого появится мост", - пояснил Кузнецов.

Он добавил, что в ходе реконструкции обновят пешеходные переходы, сделают удобные остановки для общественного транспорта и установят три светофора. Один из них появится вблизи остановки "Гродненская улица", второй рядом с проектируемым остановочным пунктом у дома № 8 к1 по Верейской улице, третий - на пересечении существующей трассы и нового проезда, который построят между улицам Рябиновая и Верейская. Здесь будет две полосы движения и "карманы" для парковки с каждой стороны дороги.

Кузнецов пояснил, что рассматриваемая территория расположена преимущественно в районе Можайский, и частично в районе Очаково-Матвеевское. Площадь территории в границах разработки проекта планировки составляет 165 га.

"Верейская улица относится к магистральным улицам районного значения, и ее реконструкция, без сомнения, повысит пропускную способность на данном участке и усилит интеграцию территории с другими районами города", - подчеркнул Кузнецов.

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