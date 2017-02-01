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Сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей квартиры в центре Москвы

Москва
1 февраля, 18:04 дата обновления: 1 февраля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
По предварительным данным, площадь пожара составила 50 кв. метров, пострадавших нет
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в квартире жилого дома около Белорусского вокзала в центре Москвы, спасены шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

"Открытое горение в квартире на девятом этаже в доме № 10 в Грузинском переулке ликвидировано, при пожаре спасены шесть человек", - сказал собеседник агентства. 

По предварительным данным, площадь пожара составила 50 кв. метров, пострадавших нет.

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