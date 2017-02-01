Московский ОНФ проверит исполнение программ по капремонту в столице

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверят ход исполнения программ по капитальному ремонту в столице в рамках проекта "Культура капитального ремонта". Об этом сообщил ТАСС активист московского отделения ОНФ Павел Жбанов.

"В рамках проекта "Культура капитального ремонта" будет проверяться качество исполнения работ по капремонту, а также информирования населения о проведении работ со стороны представителей Фонда капитального ремонта", - сказал он.

Жбанов отметил, что ранее в московское отделение ОНФ поступали многочисленные жалобы горожан на выполнение программ по капитальному ремонту.

"Все выявленные замечания будут фиксироваться. Если в региональном отделении ОНФ не увидят позитивных изменений, мы будем вынуждены обращаться в прокуратуру", - заключил собеседник агентства.