Московский ОНФ проверит исполнение программ по капремонту в столице

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверят ход исполнения программ по капитальному ремонту в столице в рамках проекта "Культура капитального ремонта". Об этом сообщил ТАСС активист московского отделения ОНФ Павел Жбанов.
"В рамках проекта "Культура капитального ремонта" будет проверяться качество исполнения работ по капремонту, а также информирования населения о проведении работ со стороны представителей Фонда капитального ремонта", - сказал он.
Жбанов отметил, что ранее в московское отделение ОНФ поступали многочисленные жалобы горожан на выполнение программ по капитальному ремонту.
"Все выявленные замечания будут фиксироваться. Если в региональном отделении ОНФ не увидят позитивных изменений, мы будем вынуждены обращаться в прокуратуру", - заключил собеседник агентства.