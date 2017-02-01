В Москве нарушитель протаранил на машине автомобиль ДПС и скрылся

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция ищет иномарку, водитель которой при проверке документов на востоке Москвы протаранил служебный автомобиль сотрудников ДПС и скрылся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, для поиска злоумышленника в городе объявлен план "Перехват".
"Сотрудники полиции на улице Егерьская остановили для проверки документов легковой автомобиль, водитель которого не подчинился требованиям о предъявлении документов, протаранил служебный автомобиль и скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет, начаты поиски злоумышленника", - сказал собеседник агентства.
По данным источника в правоохранительных органах, правонарушитель был на автомобиле марки BMW Х6, для его остановки сотрудники полиции применили табельное оружие, стреляя по колесам.