Без осадков и до 10 градусов мороза ожидается в московском регионе

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Солнечная и умеренно морозная погода ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"При переменной облачности обойдется без осадков, местами не исключена гололедица. В Москве подморозит до минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов мороза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. В столице столбики термометров покажут 12-14 градусов ниже нуля, по области - от 11 до 16, местами до 20 градусов мороза. Ветер южной четверти 3-8 м/с.
Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим снегом и гололедицей. В Москве - минус 5 - минус 7 градусов, в Подмосковье - от 5 до 10 градусов мороза. Ветер южной четверти 3-8 м/с.